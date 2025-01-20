بعد التراجع عن إلغائه.. عزاء والد ياسمين عبدالعزيز بمسجد الشرطة اليوم

يقام عزاء والد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، اليوم في مسجد الشرطة بصلاح سالم بدلًا من الشيخ زايد، على الرغم من إعلان شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز إلغاء العزاء والاكتفاء بتلقى العزاء على المقابر فقط.

وائل عبدالعزيز يعلن موعد ومكان عزاء والده

كتب الفنان وائل عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" موعد ومكان عزاء والده، حيث قال: “سيقام عزاء والدي رحمه الله الإثنين بمسجد الشرطة صلاح سالم وليس الشيخ زايد”.

ياسمين عبدالعزيز تعلن إلغاء عزاء والدها

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلغاء عزاء والدها الذي كان من المقرر يوم الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والاكتفاء بتلقى العزاء في المقابر، حيث تقام مراسم تشييع الجنازة بمسجد المشير بعد صلاة الظهر.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": “تم إلغاء العزاء الذي كان مقررا يوم الاثنين بمسجد الشرطة والاكتفاء بتلقي العزاء عند المقابر وتقام مراسم الجنازة والصلاة على الفقيد كما هو محدد غدًا بمسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الظهر”.