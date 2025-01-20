تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في القاهرة

تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل نماذج لامتحان اللغة العربية زعم مروجها أنها لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2024.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية على فترتين.

ويستأنف اليوم الإثنين، طلاب الشهادة الإعدادية، امتحانات الفصل الدراسي الأول، في مختلف المحافظات. ووجهت المديريات التعليمية مجددًا، تحذيرات للطلاب من اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية.

وانطلقت، أمس الأول السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، في مختلف المحافظات، وسط سلسلة من المخالفات والتجاوزات التي أثرت على سير العملية الامتحانية.

وكانت قد كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن استبعاد عدد من رؤساء اللجان بالإدارات التعليمية المختلفة بسبب مخالفات تنظيمية:

إدارة حدائق القبة التعليمية:

تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية لمخالفته التعليمات المنظمة لفتح مظاريف الأسئلة قبل الميعاد المحدد، وعدم الالتزام بالقواعد المعمول بها.

إدارة عين شمس التعليمية:

تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة أحمد عصمت للغات لمخالفته تعليمات حيازة التليفونات المحمولة من قبل الطلاب، وجاري التحقيق معه من قبل الشئون القانونية.

إدارة المطرية التعليمية:

تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات لمخالفته نفس التعليمات الخاصة بحيازة التليفونات المحمولة للطلاب، مع فتح تحقيق قانوني.

إدارة الزيتون التعليمية:

تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة سراي القبة الإعدادية بنات لنفس المخالفة المتعلقة بحيازة التليفونات المحمولة، وجاري التحقيق.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على المتسببين في هذه المخالفات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات لضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل.