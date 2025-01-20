الدولار يتراجع عالميا بالتزامن مع تنصيب ترامب

تراجع الدولار في بداية تعاملات أسبوع حافل، اليوم الاثنين 20 يناير 2025 ، قبيل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يترقب المستثمرون خطاب التنصيب في وقت لاحق اليوم للحصول على إشارات حول سياساته المقبلة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.16% إلى 109.16، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى له في 26 شهرًا عند 110.17 الذي سجله الأسبوع الماضي، بحسب رويترز.

التعاملات الأسيوية

ارتفع الين الياباني خلال التعاملات الآسيوية، مستقرًا بالقرب من أعلى مستوى له في شهر الذي بلغه الأسبوع الماضي، حيث سجل في أحدث تعاملاته 156.18 مقابل الدولار، غير بعيد عن أعلى مستوى له في شهر عند 154.98 الذي بلغه يوم الجمعة .

اليورو زاد بنسبة 0.26% إلى 1.0298 دولار، لكنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوى له في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي بفعل مخاوف فرض رسوم جمركية. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.27% إلى 1.2201 دولار.

الشرق الأوسط

ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت حركة حماس الفلسطينية سراح 3 رهائن إسرائيليات، في حين أفرجت إسرائيل عن 90 سجينًا فلسطينيًا، وذلك في أول أيام هدنة أنهت حربًا استمرت 15 شهرًا.

ولا يزال مستثمرو العملات المشفرة في حالة تفاؤل، بانتظار أوامر تنفيذية من ترامب تهدف إلى تقليل العوائق التنظيمية وتعزيز انتشار الأصول الرقمية.

تراجعت عملة بيتكوين بشكل طفيف اليوم الاثنين إلى 101.434 ألف دولار، بعد أن ارتفعت بنسبة 80% منذ الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق في ديسمبر.