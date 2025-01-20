لأول مرة منذ 40 عاما.. إقامة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي بمكان مغلق "فيديو"

يبدو أن الفترة الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم تسلم من التقلبات الجوية، إذ أنه رغم سخونة الأجواء التي شهدتها الانتخابات الأمريكية بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي للوصول إلى البيت الأبيض، فقد فرض الطقس البارد نفسه على مشهد تنصيب الرئيس الـ47 ، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «لأول مرة منذ 40 عاما.. إقامة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي بمكان مغلق».

مراسم حفل تنصيب ترامب بمكان مغلق بسبب البرد

وأشار التقرير، إلى أنّه لأول مرة من 40 عاما تُقام المراسم الاحتفالية بمكان مغلق على غير العادة، حيث أعلن ترامب أن المراسم المقررة الاثنين، سيحتضنها مقر الكونجرس بسبب البرد القارص، وكانت نفس الظروف أجبرت السلكات الأمريكية في عام 1985 على نقل حفل تنصيب الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان للمرة الثانية إلى مكان مغلق بعد ما هبطت درجة الحرارة بعد الظهر إلى ما بين 23 و29 درجة مئوية تحت الصفر.

توقعات بوصول درجة الحرارة 7

وأوضح التقرير، أنّ ترامب أكد أن أنصاره يمكنه مشاهدة الحفل على شاشات داخل ساحة «كابيتال1» الرياضية وسط واشنطن التي تسع نحو 20 ألف شخص، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تصل درجة الحرارة في واشنطن يوم الاثنين وقت تنصيب ترامب إلى نحو 7 درجات مئوية تحت الصفر، لكن الشعور بالبرد سيكون أكبر بسبب الريح الباردة، وسيؤدي التغيير في الخطط إلى تقليل فرص العديد من الأمريكيين في حضور هذه الأجواء الاحتفالية، مما يقلل المقارنات بين حجم الحشد في تنصيب ترامب القادم والسابق.