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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإسكندرية تحذر من انعدام الرؤية بسبب الشبورة الكثيفة.. و7 نصائح لقيادة آمنة

شبورة مائية كثيفة
شبورة مائية كثيفة
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أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، في بيان رسمي، عن سيطرة الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت إلى حد الضباب، مما تسبب في انعدام كامل للرؤية منذ ساعات الصباح الأولى.

وجاء البيان استنادًا إلى تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي حذرت من كثافة الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية اليوم، الاثنين 20 يناير 2025.

تفاصيل الحالة الجوية:

درجة الحرارة: 17 درجة مئوية.

سرعة الرياح: 5 كم/ساعة.

نسبة الرطوبة: 73%.

توقعات الأمطار: 10%.

وأهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحذر والالتزام بالإرشادات التالية للحد من مخاطر الشبورة المائية:

القيادة بهدوء وتجنب السرعة.

عدم القيادة حال انعدام الرؤية.

تشغيل كشافات الشبورة.

زيادة مسافة الأمان بين السيارات.

استخدام مساحات الزجاج باستمرار.

فتح نافذة السيارة قليلاً لتقليل تكثف البخار.

التنبيه الصوتي على فترات لتجنب الحوادث.

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