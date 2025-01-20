مقتل نحو 18 عسكريا أوكرانيا باستهداف نقطة تمركز في مقاطعة سومي

أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف الأوكرانية "سيرجي ليبيديف"، اليوم /الاثنين/، مقتل 18 عسكريا وإصابة 30 آخرين؛ جراء استهداف نقطة تمركز للقوات المسلحة، بمقاطعة سومي.



وقال ليبيديف- في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "تم استهداف المشارف الشرقية لمدينة سومي، والتقديرات تشير إلى مقتل نحو 18 عسكريا وإصابة 30 آخرين تم نقلهم بسيارات الإسعاف من مكان الهجوم".

وبدأت القوات الروسية شنّ هجمات على البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الأوكراني على جسر القرم.

وتستهدف الضربات الروسية، منذ ذلك التاريخ، منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية، كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه.. أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية الأوكرانية.