القبض على سائق بشركة توصيل شهيرة لسرقته حقيبة أجنبي بمنشأة القناطر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائق تابع لشركة توصيل شهيرة لقيامه بسرقة حقيبة راكب أجنبي الجنسية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة أجنبية يتهم سائق بشركة توصيل شهيرة بسرقة حقيبته، وأفاد المبلغ بأنه أثناء استقلال السيارة رفقة طلب من السائق التوقف لقضاء حاجته إلا أن الأخير غافلة وسرق الحقيبة وغادر بالسيارة.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد هوية المتهم أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته المسروقات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.