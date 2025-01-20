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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الشهادة الإعدادية 2025.. وكيل "تعليم الفيوم" يتابع سير الامتحانات بغرفة العمليات

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التعليم بمحافظة الفيوم، سير الامتحانات في اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية فى مادتي العلوم والهندسة، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وذلك في إطار متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، 2024/2024. 

جاء ذلك بحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وأعضاء غرفة العمليات.

أكد وكيل الوزارة، ضرورة ضمان انضباط اللجان الامتحانية وتطبيق كافة التعليمات والضوابط المتعلقة بالامتحانات لضمان توفير بيئة امتحانية مناسبة لجميع الطلاب، كما شدد على أهمية التعاون المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل السريع مع أي طارئ قد يحدث أثناء سير الامتحانات.

كما تواصل وكيل الوزارة تليفونيًا مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات في العديد من اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، مشيدًا بحسن استعداد اللجان والالتزام الكبير من قبل الطلاب والمعلمين.

كما أكد وكيل الوزارة، عدم اصطحاب التليفونات المحموله بمختلف أنواعها داخل اللجنة الامتحانية سواء الملاحظين أو الطلاب.

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