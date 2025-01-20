"ما لقيتش الأسانسير".. مصرع معلمة سقطت من الطابق السابع في بولاق الدكرور

لقيت معلمة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع داخل بئر الاسانسير بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسقوط معلمة داخل بئر اسانسير بعقار كائن بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة استقلال معلمة الاسانسير من الطابق السابع تبين عدم وجود الكابينة وسقوطها في البئر متوفاة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.