رئيس الطائفة الإنجيلية: المعمودية تعني إعلانا جديدا للحياة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في خدمة الكنيسة الإنجيلية الثانية بمحافظة المنيا، والتي تضمنت رسامة شماسة جدد للخدمة في الكنيسة. جاء ذلك بحضور القس عصام عطية، راعي الكنيسة، والقس كمال رشدي، الراعي الشريك بالكنيسة، والدكتور الشيخ ممتاز ثابت، إلى جانب عدد من قسوس وشيوخ مجمع المنيا وشعب وأعضاء الكنيسة.

وخلال كلمته في الاحتفال، أكد الدكتور القس أندريه زكي على أهمية المعمودية قائلاً:

"إن المعمودية تعني إعلانًا جديدًا للحياة بحضور المسيّا. فهي تعكس التزامًا روحيًّا عميقًا".

وأضاف: "الروحانية الحقيقية تقوم على السماح والاحترام، وتُفسح المجال للجميع. علينا أن نتعلم متى نؤمن بتغيير الأدوار وقبول أدوار جديدة. فهناك مفاهيم جديدة لروحانية مختلفة تمنح المساحة للجميع".

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