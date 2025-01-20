اليوم.. محاكمة 3 متهمين بقضية حازمون الإرهابية

تعقد الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسةَ محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ حازمون الإرهابية.

قضية حازمون الإرهابية

وكانت جهات التحقيق أسندت للمتهمين في قضية حازمون الإرهابية تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام.

كما أُسند إليهم تهم: تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، تعطيل أحكام الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.

الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بمجمع محاكم بدر، قضت في وقت سابق بمعاقبة 2 متهمين بالانضمام لجماعة حازمون الإرهابية، بإعدامهم شنقاً.

وعاقبت اثنين آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وقضت ببراءة متهم واحد في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنايات المرج.