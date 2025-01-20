اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ“مقتل طبيب التجمع الخامس” .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر مجدى شكرى ووليد رشاد.

وكشف تقرير الطب الشرعي في واقعة قتل طبيب التجمع الخامس، تفاصيل جديدة لكل من المتهمه “منة الله.و.س”، والمتهم" محمد.ع.أ“، والطفل “عبدالرحمن.م”، بعد أخذ عينات من كل منهم لإجراء أبحاث المضاهاة المطلوبة، مع والدة المتهمة التي تُدعى ”سمية سعيد"، لاستخلاص البصمة الوراثية.

وتبيّن اختلاف الجينات الوراثية في كل من شقيها عن كل من شقي البصمة الوراثية للمدعوة سمية، ما ينفي كون الطفل المسمى "عبد الرحمن .م" ابنًا للمدعوة سمية سعيد.

فيما تطابقت الجينات الوراثية في أحد شقيها مع جينات البصمة الوراثية للمتهمة "منة الله.و.س"، كما تطابقت مع الجينات الوراثية للمتهم محمد عبد الرحمن، ما يعني أنه ورث البصمة الوراثية من المتهمين كما نص التقرير.

وبذلك يكون الطفل “عبد الرحمن.م”، ابن المتهمه منة الله، وابنًا للمتهم محمد عبد الرحمن، زوج والدتها.

تقرير الطب الشرعي

وجاء في نص تقرير الطب الشرعي رقم 202202301001033، والمحرر في21 سبتمبر 2022، أن الدكتورة مروة محمد، الكميائي الشرعي، أجرت الفحص والتحاليل وثبت بعد أخذ عينات من القتيل، وجود أحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكان محمود الشناوي، محامي المتهمة الثانية “منة”، قد طلب استدعاء الطبيبة الشرعية معدة تقرير الصفة التشريحية؛ لمناقشتها، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين بوصفه الخبير الفني بمصلحة الطب الشرعي؛ لاستطلاع رأيه الفني في الاعتراضات الموجهة من الدفاع إلى تقرير الطب الشرعي وما شابه من غموض.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى تعمل خادمة لدى المجني عليه، وتربطها علاقة غير شرعية معه، وأثناء ذلك طلب منها إحضار سيدة أخرى من أجل ممارسة الحرام، فاستعانت بزوجها وصديقة لها وشخص ثالث؛ ليتجمعوا في شقة الطبيب، ويقيدوه بلاصق طبي، وسلك كهربائي؛ لشل مقاومته، ثم تعدوا عليه.

وبحسب التحقيقات، فقد اعترفت المتهمة الأولى أمام النيابة العامة بالاستيلاء على 50 ألف جنيه من المجني عليه وفروا جميعًا هاربين، مشيرة إلى أنها خنقت الطبيب بصحبة شركائها في الجريمة، قبل أن يتم ضبطهم.