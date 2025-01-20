سعر الذهب اليوم الاثنين 20 يناير 2025

استقر سعر الذهب فى السوق المصري بداية تعاملات اليوم الاثنين 20 يناير 2025، بعد ان سجل ارتفاعا بقيمة تبلغ 25 جنيها للجرام الواحد داخل محلات الصاغة بمختلفة الأعيرة الذهبية خلال تعاملات أمس .

وسجل سعر عيار 21 نحو 3760 جنيها للبيع و 3780 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 3222 جنيها للبيع و3240 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2702 دولار للبيع و 2703 دولارات للشراء والجنيه الذهب نحو 30.08 ألف جنيه للبيع و 30.24 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 4292 جنيها للبيع و4320 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 3502 جنيها للبيع و3520 جنيها للشراء.

وتترقب الأسواق تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، وسط تقب لتداعيات قرراته الاقتصادية المحتملة على التضخم، لاسيما فرض رسوم جمركية على المعادن الثمينة، ما يرفع الطلب من المستهلكين، ويدفع الأسعار لمستويات قياسية

ويعتبر المعدن الأبيض وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن جاذبيته تضعف في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

ولم تصل أسعار الفضة بالبورصة العالمية إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا إلا في عام 2024، وذلك بفعل الطلب الاستثماري والصناعي، وسط نقص للمعروض بالأسواق، وهي العوامل التي قد تدفع الفضة للتفوق على الذهب في 2025.

وسجلت الفضة أعلى مستوى لها عند 50 دولارًا في 28 أبريل 2011.

وتشهد الفضة إقبالًا متزايدًا من الطلب الصناعي، حيث تُستخدم في تصنيع الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية ومنتجات أخرى.

أوضح التقرير، أن ارتفاع الحروب الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية لعبت دورًا في ارتفاع أسعار الفضة، حيث تعمل كـوسيلة للتحوط ضد التضخم، وتراجع قيمة العملة.