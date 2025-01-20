اليوم.. أولى جلسات محاكمة مطرب شعبي بتهمة دهس طفل في إمبابة

تنظر محكمة الجيزة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة مطرب شعبي “ع.أ” متهم بدهس صغير بإمبابة محدثًا إصابته بكسور وكدمات بالجسد، بعد إحالته إلى محكمة الجنح المختصة.

ومن المفترض أن يتم تسجيل التصالح رسميا بين الطرفين مقابل 70 ألف جنيه تم الاتفاق عليهم من قبل الطرفين.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، المطرب الشعبي المتهم في واقعة دهس طفل بمنطقة إمبابة إلى المحكمة المختصة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث مرورى، وقيام قائد سيارة بدهس طفل بمنطقة إمبابة، وتم ضبط قائد السيارة وتبين بأنه مطرب شعبى، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.