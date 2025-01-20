حقيقة خطوبة الفلسطينية جيجي حديد بالممثل العالمي برادلي كوبر

انتشرت أخبار عن خطوبة عارضة الازياء العالمية من اصول فلسطينية جيجي حديد بالممثل العالمي برادلي كوبر بعد فترة من ارتباطهم مما اثار فضول الجمهور والمتابعين المحبين لهم، ولكن كشف مصدر لـ PEOPLE قال: “إنهما سعيدان جدًا معًا، لكن الخطوبة ستكون خطوة كبيرة، ولا أحد منهما يريد الاستعجال.”

جيجي حديد (29 عامًا) وبرادلي كوبر (50 عامًا) ويؤكد المصدر للصحيفة انهم جادان بشأن علاقتهما، لكنهما ليسا في عجلة للسير نحو الزواج، وعائلتاهما تقضيان وقتًا معًا، وكذلك أطفالهما والعلاقة بينهما تبدو لطيفة للغاية، وجيجي تتمتع بشخصية حرة الروح، وهي تضيف لمسة من المرح إلى حياة برادلي، وسعيدون للغاية معًا. رغم انشغالهم بالعمل، فإنهم يخصصون وقتًا لعلاقتهم وبناتهم".

جيجي حديد وبرادلي كوبر ارتبطا لأول مرة في أكتوبر 2023 عندما شوهدا معًا يتناولان العشاء في مطعم Via Carota في West Village بمدينة نيويورك، وبعد عام وأثناء استعدادها خلف الكواليس في عرض أزياء Victoria’s Secret 2024، صرحت حديد لـ Entertainment Tonight أن نجم فيلم Maestro كان يدعمها بينما كان “يشاهد من المنزل”، وأوضحت قائلة: "إنه مشغول بواجبات الأبوة، لكنه داعم جدًا".



علاقات سابقة:

• كان برادلي كوبر في علاقة سابقة مع عارضة الأزياء إيرينا شايك، ولديهما ابنة تدعى ليا دي سين، وبدأ المواعدة في 2015 وانفصلا بعد عامين، لكنهما ما زالا صديقين.

• أما جيجي حديد، فكانت على علاقة بالمغني العالمي زين مالك، ولديهما ابنة تُدعى خاي، وانفصلا في أكتوبر 2021 بعد علاقة استمرت ست سنوات تقريبًا.