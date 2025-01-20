وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم أوراق أسئلة امتحان مادتي العلوم والهندسة للشهادة الإعدادية

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تسليم أوراق أسئلة امتحان مادتي العلوم والهندسة للشهادة الإعدادية بالفيوم من المطبعة السرية، المقرر على طلاب الصف الثالث الإعدادي في اليوم الثاني من الامتحانات.

بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ومديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية، ومندوبي استلام مظاريف الأسئلة على مستوى المحافظة، ومسئولى المطبعة السرية.

جاءت متابعة وكيل الوزارة لهذه العملية الدقيقة في فجر اليوم الثاني من المطبعة السرية، حيث قام بالإشراف على تسليم أوراق الأسئلة إلى مديري الإدارات التعليمية ومندوبي اللجان الامتحانية لضمان سير العملية بسلامة وشفافية.

وشدد الدكتور قبيصي خلال متابعته على أهمية الالتزام الكامل بكل الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بدءًا من تسليم الأوراق وصولًا إلى تسليمها داخل اللجان بشكل آمن ومنظم، مع التأكد من عدم وجود أي محاولات للتسريب أو الغش.

كما أكد، ضرورة التأكد من أن كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية، وخطوط السير لنقل وتوصيل مظاريف الأسئلة إلى اللجان تسير بشكل دقيق وسليم، لضمان استلامها فى اللجان الامتحانية فى المواعيد المحددة وقبل بدء الامتحان بوقت كاف، حتى يتم تسليم أوراق الأسئلة إلى الطلاب فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، ولضمان نزاهة الامتحانات.

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