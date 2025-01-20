برلماني في جرينلاند يدعو لفرض الرسوم على عبور السفن لمياهها

دعا النائب في برلمان جرينلاند، كونو فينكر، إلى فرض سلطات الجزيرة رسومًا على عبور السفن في مياهها الإقليمية.

وأوضح فينكر، الذي ينتمي إلى حزب "سيوموت" (إلى الأمام) المنضوي تحت الائتلاف الحاكم، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لدينا عدد كبير من صيادي الأسماك، ويجب أن تكون لدينا إمكانية لفحص سفن الصيد بالقرب من جزيرتنا، وعلينا أيضًا أن نتمتع بحقوقنا في طرقنا البحرية، مثلما تقومون أنتم في روسيا".

وأشار إلى أن روسيا تفرض رسومًا وترافق السفن التي تمر عبر مياهها في منطقة القطب الشمالي، قائلًا: "نحن سنقوم بشيء مماثل".

يذكر أن جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، تعتبر إقليما ذاتي الحكم تابعا للدنمارك إداريا.

وفي الفترة الأخيرة أصبحت الجزيرة في مركز اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام العالمي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه يرغب في شرائها.

وأثارت تصريحات ترامب أصداء كثيرة في جرينلاند نفسها، وكذلك في الدنمارك، حيث رفضت السلطات الجرينلاندية والدنماركية على حد سواء التحدث عن بيع الجزيرة للولايات المتحدة. لكن حكومة جرينلاند أكدت انفتاحها على تعزيز وتوسيع التعاون مع واشنطن.

كما أشعلت تصريحات ترامب الجدل حول إمكانية انفصال جرينلاند عن الدنمارك وقيام دولة مستقلة.