ترامب يتعهد بإنهاء النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن عزمه على إنهاء النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة. جاء ذلك خلال تجمع لأنصاره في واشنطن يوم الأحد، عشية تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال ترامب: "سأنهي الحرب في أوكرانيا وسأوقف الفوضى في الشرق الأوسط وسأمنع الحرب العالمية الثالثة"، مضيفًا: "ليس لديكم فكرة كم نحن قريبون منها".

كما تعهد ترامب بحماية الحدود والمواطنين وحقهم في حيازة الأسلحة، واستعادة حرية التعبير. وأكد أيضًا على وعده بخفض الضرائب، وإعادة المنشآت الصناعية إلى الولايات المتحدة، وتوظيف الأمريكيين، وتحديث القوات المسلحة.

في ختام التجمع، كرر ترامب شعاره الانتخابي متعهدًا بـ "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". ومن المقرر أن تجري مراسم تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة اليوم الاثنين 20 يناير.