البحرية الهندية تشارك بمدمرة في تدريبات عسكرية متعددة الأطراف بإندونيسيا

أعلنت وزارة الدفاع الهندية عن قيام بعثة من البحرية الهندية بنشر المدمرة "آي إن إس مومباي" التي تحمل صواريخ مُوَجَّهَة؛ للمشاركة في تدريبات عسكرية متعددة الأطراف في إندونيسيا.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الهندية (إيه إن آي)- أن البحرية الهندية تشارك في تدريبات "لا بيروس 2025" مع قوات بحرية من إندونيسيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وكندا.

وذكر البيان أن هذه التدريبات ستستمر حتى يوم 24 يناير الجاري، وتهدف إلى تنمية الوعي البحري من خلال تعزيز التعاون في مجال الاستطلاع البحري والعمليات البحرية والجوية المشتركة والتدريب المتقدم وتبادل المعلومات.

وأضاف البيان أن إجراء هذه التدريبات يساعد على توثيق الروابط بين أسلحة البحرية المتنوعة خلال عمليات التخطيط والتنسيق وتبادل المعلومات لتعزيز القدرة على العمل التكتيكي المشترك.

وتابع البيان أن هذه التدريبات تتضمن تدريبات معقدة ومتقدمة على أساليب المعارك البحرية والجوية والدفاع الجوي وعمليات الإنزال والمناورات التكتيكية والمهام الشرطية وعمليات التفتيش والاستيلاء وتأمين المجال البحري.

وأشار البيان إلى أن مشاركة الهند في هذه التدريبات تتماشى مع رؤيتها بشأن تحقيق الأمن والنمو للجميع في منطقة الإندو-باسيفيك بهدف تعزيز التعاون البحري والتعاون من أجل جعل هذه المنطقة آمنة.