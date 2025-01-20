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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند وإيطاليا تتفقان على ضرورة تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

الخارجية الهندية
الخارجية الهندية
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أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الهند وإيطاليا أكدتا التزامهما بالعمل من أجل تعزيز التعاون على الساحات متعددة الأطراف؛ بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن هذا التأكيد جاء في ختام الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المشتركة الذي عُقِد في العاصمة الإيطالية روما واستغرق يومين، حيث أعرب الجانبان عن التزامهما بالتعاون على الساحات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضافت الوزارة أن الجانبين بحثا الوسائل اللازمة لإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقيات ثنائية متعددة بين البلدين، وأن المباحثات تطرقت إلى القضايا المتعلقة بالتهديدات الإرهابية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وتم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بهذا الشأن.

وجاء في بيان الوزارة أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون لمواجهة إساءة استغلال التكنولوجيا لأغراض إرهابية، وضرورة محاكمة المسئولين عن ارتكاب أنشطة إرهابية.

وأشارت الوزارة - في ختام بيانها - إلى أن الجانبين اتفقا على عقد الاجتماع القادم لمجموعة العمل الهندية الإيطالية المشتركة في نيودلهي.

الهند ايطاليا تعزيز التعاون مكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة