ترامب يعلن عودة تطبيق «تيك توك» إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن عودة تطبيق "تيك توك" إلى الولايات المتحدة بعد أن كان قد تم حظره سابقًا. وأكد ترامب أن منصة "تيك توك" أصبحت متاحة مجددًا للمستخدمين الأمريكيين، مشيرًا إلى أن "تيك توك عاد اليوم إلينا".

في نفس السياق، أعلنت إدارة التطبيق مساء الأحد أنها بصدد استئناف تشغيل التطبيق في الولايات المتحدة، بعد أن حصلت على الضمانات اللازمة من الرئيس المنتخب. كما وعد ترامب يوم السبت الماضي بإصدار مرسوم لتأجيل تنفيذ الحظر على التطبيق فور تنصيبه رئيسًا اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق من صباح الأحد أفاد الآلاف من مستخدمي موقع "تيك توك" الأمريكيين بتوقف عمل المنصة في الولايات المتحدة، واختفاء تطبيقها من متجر التطبيقات App Store.

وجاء في الإشعار الذي تلقاه مستخدمو المنصة: "تم اعتماد قانون حظر استخدام منصة تيك توك في الولايات المتحدة.. للأسف هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام المنصة في الوقت الحالي، نحن محظوظون لأن الرئيس ترامب أوضح أنه سيعمل معنا لإيجاد حل لاستعادة عمل تيك توك بمجرد توليه منصبه".

وكانت "تيك توك" قد هددت بتعليق عمل تطبيقها في الولايات المتحدة بعد أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية، في 17 يناير، قانونا اتحاديا يحظر تطبيق "تيك توك" اعتبارا من الأحد، ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها، معتبرة أن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق تيك توك أو مستخدميه.

وفي وقت سابق من صباح الأحد أفاد الآلاف من مستخدمي موقع "تيك توك" الأمريكيين بتوقف عمل المنصة في الولايات المتحدة، واختفاء تطبيقها من متجر التطبيقات App Store.

وجاء في الإشعار الذي تلقاه مستخدمو المنصة: "تم اعتماد قانون حظر استخدام منصة تيك توك في الولايات المتحدة.. للأسف هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام المنصة في الوقت الحالي، نحن محظوظون لأن الرئيس ترامب أوضح أنه سيعمل معنا لإيجاد حل لاستعادة عمل تيك توك بمجرد توليه منصبه".

وكانت "تيك توك" قد هددت بتعليق عمل تطبيقها في الولايات المتحدة بعد أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية، في 17 يناير، قانونا اتحاديا يحظر تطبيق "تيك توك" اعتبارا من الأحد، ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها، معتبرة أن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق تيك توك أو مستخدميه.