الخارجية الهندية تعلن تقديم مساعدات إنسانية لجمهورية "ساو تومي وبرينسيب"

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية عن إرسال الهند مساعدات إنسانية إلى جمهورية "ساو تومي وبرينسيب" الإفريقية، وذلك تأكيدًا لالتزامها بمساعدة دول الجنوب العالمي.

وذكرت الوزارة - في بيان نشرته، الأحد، على منصة "إكس" - أن هذه المساعدات تتضمن إمدادات طبية أساسية لإنقاذ الأرواح، مثل الأنسولين وأجهزة لمراقبة الجلوكوز في الدم وغيرها، مشيرة إلى أن هذه المعونات ستساعد على تعزيز خدمات الصحة العامة في "ساو تومي وبرينسيب".

وأشار البيان إلى أن الهند كانت قد تبرعت خلال عام 2019 بمساعدات تكنولوجية لغرض تحديث نظام تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والمدارس الثانوية في "ساو تومي وبرينسيب"، بالإضافة إلى تقديم تبرع آخر تقدر قيمته بحوالي 95 ألف يورو لتقديم إمدادات طبية من حكومة الهند إلى وزارة الصحة في "ساو تومي وبرينسيب" خلال عام 2021.