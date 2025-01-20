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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق ثلاجة حفظ المواد الغذائية بالقناطر الخيرية

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

وجرى الدفع بـ 18 سيارة من الإدارة العامة للحماية المدنية والمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتتم حاليًا أعمال التبريد للحريق.


من جانبه تقدم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالشكر والتقدير لرجال الشرطة والمنطقة الجغرافية البترولية ممثله في اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والمهندس وائل رزق رئيس المنطقة الجغرافية على الجهود المبذولة للسيطرة على الحريق الذي استمر حتى الساعة الثانية صباحا والآن في مرحله التبريد.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية في تمام الساعة الحاديه عشر  مساء أمس الأحد إخطارا يفيد بوجود حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

وجرى الدفع بـ 18 سيارة إطفاء من الحماية المدينة وأربع سيارات من المنطقة الجغرافية ولا يوجد أي إصابات بشرية.

من جانبه توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية لموقع حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

رافقه خلالها اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية والعميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.

السيطرة على الحريق

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السيطرة على حريق المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية القناطر الخيرية قوات الحماية المدنية مدير أمن القليوبية