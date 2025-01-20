بدء تسليم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن صفقة وقف إطلاق النار في غزة

بدأت عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر، غربي رام الله وسط الضفة الغربية؛ ضمن المرحلة الأولى لعمية التبادل مع إسرائيل؛ في إطار صفقة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، إلى الصليب الأحمر؛ تمهيدا لنقلهم إلى أماكن سكنهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وغادرت حافلات تقل المفرج عنهم - التي تضم 90 أسيرا (69 امرأة و21 شابًا) - محيط سجن عوفر، باتجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد تأخر لعدة ساعات حيث كان من المقرر الإفراج عنهم بالتزامن مع إطلاق الثلاث رهائن الإسرائيليين من قطاع غزة.

وفي المقابل، تسلمت إسرائيل من الصليب الأحمر، ثلاث فتيات إسرائيليات أفرجت حركة حماس عنهن، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، بعدما أبلغت إسرائيل أن الثلاث فتيات "بصحة جيدة".

وقائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم: ولاء خالد فوزي طنجي، نوال محمد محمود عبد فتيحة، روضة موسى عبد القادر أبو عجمية، أسيل أسامة عمر شحادة، تمارا معمر حسين ابو لبن، نفيسة راشد فريد زوربا، ياسمين عبد الرحمن رشيد ابو سرور، خالدة كنعان محمد جرار، جنين محمد طه عمرو، فاطمة نمر محمد ريماوي، زهرة وهيب عبد الفتاح خدرج، فاطمة محمد سليمان صقر، دلال محمد سليمان خصيب، منى أحمد قاسم أبو حسين، بشرى جمال محمد طويل، رائدة جانم محمد عبد المجيد، رنا جمال محمد عيد، مرجانا محمد مصطفى هريش، حليمة فايق سليمان أبو عمارة، رولا إبراهيم عبد الرحيم حسنين، بلقيس عيسى علي زواهرة، ضحى عزام احمد الوحش، شيماء محمد عبد الجليل رواجبة، سلوى عطية محمود حمدان، فاطمة يوسف علي الفراخنة، روز يوسف محمد خويص، حنين أكرم محمود المساعيد، جهاد غازي أحمد جوده، نداء علي احمد زغيبي، أمل زياد عمر شجاعية، آيات يوسف صالح محفوظ، علا محمود قاسم جودة، لبنى مازن سليم تلالوة، هديل محمد حسين حجاز، رشا غسان محمد حجاوي، وفاء أحمد عبدالله نمر، زينة مجد عبد الرحيم بربر، نهيل كمال مصطفى مسالمة، تهاني جمال عبد عاشور، آية عمر يوسف رمضان، شيماء عمر يوسف رمضان، إسراء حدر احمد غنيمات، دنيا اشتية معروف اشتية، آلاء جاد الله نبهان قاضي، ختام عارف حسن خبايبة، آلاء سمير حرب أبو رحيمة، أسيل محمد جمال عيد، شذا نواف عبد الجابر جرابعه، براءة حاتم حافظ فقها، سجى عماد سعد دراغمة، دانيا صقر محمد حناتشة، رغد وليد محمود عمرو، رغد خضر ديب مبارك، اليمامة إبراهيم حسن الهرينات، أشواق محمد عياد عوض، حنان عمار بلال معلواني، إيمان إبراهيم أحمد زيد، سجى زهير محمد المعدي، إصرار عبد الفتاح محمد اللحام، ميسر محمد سعيد الفقيه، عبير محمد حمدان بعارة، سماح بلال عبد الرحمن صوف، لطيفة خالد رمضان مشعشع، مارغريت محمد محمود الراعي، آلاء خالد محمد صقر، إسراء مصطفى محمد بري، لانا فاروق نعيم فوالحه، تحرير بدران بدر جابر، عبلة محمد عثمان عبد الرسول، فهمي محمد فهمي فروخ، أحمد وليد محمد خشان، جمال إبراهيم سلامة الأتيمين، أحمد بشار جمعة أبو عليا، محمد عنان فوزي بشكار، إبراهيم سلطان إبراهيم زمر، عبد الرحمن أمجد جميل خضير، موعد عمر عبد الله الحاج، عصام مأمون محمد أبو دياب، ثائر أيوب رشيد أبو سارة، قاسم إياد محمد جعافرة، يوسف جمال عياد الهريمي، سعيد مزيد سعيد سليم، محمود محمد داود عليوات، فراس جهاد أحمد المقدسي، عبد العزيز محمد عبد العزيز عطاونة، فادي بسام محمد هندي، أسامه ناصر جبران عبده عطايه، أيهم علي عيسى جرادات، آدم خليل إبراهيم هدرة، ليث محمد ناجي كميل.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، في الحادية عشرة صباح اليوم، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم /الأربعاء/ (15 يناير) عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من اليوم (19 يناير).

ويتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق ؛ انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.. وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.