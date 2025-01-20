رومانيا: ممتنون لمصر وقطر وأمريكا على جهودها الدؤوبة لوقف إطلاق النار بغزة

أعربت وزيرة خارجية رومانيا، لومينيتسا أودوبيسكو، عن امتنانها لمصر وقطر والولايات المتحدة، على جهودها الدؤوبة؛ لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الوزيرة الرومانية - في تغريدة على منصة (إكس) الأحد، أن إطلاق سراح ثلاث رهينات؛ بما في ذلك من تحمل الأصول الرومانية؛ خطوة مهمة في تنفيذ "اتفاق غزة" الذي يجب أن يستمر لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء (15 يناير) عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من اليوم (19 يناير).

ويتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق ؛ انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.. وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.