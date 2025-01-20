اليوم.. استئناف امتحانات الشهادة الإعدادية وتحذير حاسم للطلاب من اصطحاب المحمول

يستأنف اليوم الإثنين، طلاب الشهادة الإعدادية، امتحانات الفصل الدراسي الأول، في مختلف المحافظات. ووجهت المديريات التعليمية مجددًا، تحذيرات للطلاب من اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية.

وانطلقت، أمس الأول السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، في مختلف المحافظات، وسط سلسلة من المخالفات والتجاوزات التي أثرت على سير العملية الامتحانية.

وتسبب تداول أوراق الأسئلة والإجابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الارتباك، حيث كانت محافظة الإسكندرية على رأس المحافظات التي شهدت انتشارًا واسعًا لهذا التداول.

وفيما كانت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تستعد لتأمين الامتحانات وضمان سيرها بالشكل الأمثل، تصدرت محافظة الدقهلية قائمة المحافظات التي شهدت فشلًا في تأمين نظام البوكليت الذي تم تطبيقه حديثًا، مما أدى إلى تداول الأسئلة أثناء سير الامتحانات في هذه المحافظة، بينما شهدت المحافظات الأخرى، مثل البحيرة وبورسعيد، استقرارًا نسبيًا.

وبحسب مروجي الأسئلة فإن ما تم تداوله تخص امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظات الإسكندرية، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا، والمنوفية.

وبجانب تداول الأسئلة، تم رصد العديد من المخالفات في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، ففي محافظة القاهرة، قررت مدير مديرية التربية والتعليم سماح إبراهيم، إحالة عدد من رؤساء اللجان إلى التحقيق بسبب مخالفات تنظيمية، مثل فتح مظاريف الأسئلة قبل الموعد المحدد وحيازة التليفونات المحمولة داخل اللجان.

واتخاذ إجراءات مشددة ضد المخالفين في محافظة المنوفية بقرار من الدكتور محمد صلاح مدير المديرية، حيث تم استبعاد عدد من رؤساء اللجان في قويسنا والشهداء بسبب مخالفات مشابهة، وقررت الجهات المعنية إجراء تحقيقات قانونية لضمان محاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات.

وفي استجابة لمطالب أولياء الأمور في محافظة الجيزة، قرر المحافظ زيادة الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية في إحدى المدارس بعد تأخر تسليم أوراق الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن هذا التأخير.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة الالتزام التام بالقوانين واللوائح لضمان سير الامتحانات بنزاهة ودون أي معوقات.