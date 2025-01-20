ترامب: بداية جديدة للولايات المتحدة.. وسعيد بوقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه ستكون هناك بداية جديدة للولايات المتحدة، لافتًا إلى أنه سيعيد لبلاده احترامها وكرامتها.

وأضاف ترامب - خلال مشاركته في "احتفال النصر" الذي أُقيم في واشنطن بمشاركة الآلاف من أنصاره - أنه سيواجه أزمة الهجرة غير الشرعية، مبينًا أن إدارته ستعمل على خفض معدلات الجريمة في الفترة المقبلة.

وتابع ترامب - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد - أنه سيعمل بسرعة وقوة غير مسبوقتين، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وأشار ترامب إلى أن الانتخابات غيَّرت الكثير من الأمور إلى الأفضل في بلاده.

وفيما يتعلق بتطبيق "تيك توك"، قال الرئيس الأمريكي المنتخب إنه يوافق على استمرار التطبيق، شريطة أن تستحوذ الولايات المتحدة على نصفه.

وكشف ترامب أن إدارته ستعمل كذلك على تخفيض أسعار الطاقة، وتعديل لوائح وقوانين الطاقة في الولايات المتحدة.