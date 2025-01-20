رويترز: إسرائيل تُفرج عن 90 أسيرًا فلسطينيًا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن هيئة السجون الإسرائيلية، أن السلطات أفرجت عن 90 أسيرًا وأسيرة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، جاء الإفراج بعد ثماني ساعات من تسليم ثلاث محتجزات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر، الذي نقلهن إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن حافلات نقل الأسرى تحركت من سجن "عوفر" باتجاه بيتونيا، الواقعة غرب رام الله في الضفة الغربية. ومع ذلك، أشارت إلى أن عملية الإفراج شهدت تأخيرًا بسبب خلاف داخلي وقع داخل سجن "عوفر"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الخلاف.