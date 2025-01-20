الأربعاء.. "الثقافة السينمائية" يعرض الفيلم الكوري "My Lovely angel"

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري "My Lovely angel"، وهو أحد الأفلام الاجتماعية التي تهتم بالعلاقات الإنسانية وينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة، وذلك في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 22 يناير الجاري، بمقر المركز في شارع شريف بوسط البلد.

فيلم "My Lovely angel" إنتاج 2021، والذي تدور أحداثه في إطار درامي حول تجربة غيرت حياة أحد الأشخاص حيث أنه رجل عاش وحيدًا طوال حياته، ثم فجأة يشاركه العيش طفلة تعانى من إعاقة سمعية وبصرية، حيث يغير كل منهما حياة الآخر ويحاول إيجاد طريقة للتواصل مع الطفلة بعد فقد أمها، الفيلم روائي طويل فئة الجمهور العام.

الفيلم من تأليف وإخراج سونغ مو كونتشانح وون لي، وبطولة جين جوو، وجونج سيو يون، وجانج هاي جين، وكيم جونج جوو.

يشار إلى أن الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، فجميع هذه الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة مجانا للجمهور.