إصابة جندي لبناني جراء إطلاق نار على حدود سوريا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، إصابة جندي بعد تعرض دورية عسكرية لإطلاق نار من مسلحين مجهولين من الجانب السوري، في منقطة "القصر الهرمل"، شمال البقاع على حدود لبنان مع سوريا.

وذكرت قيادة الجيش، في بيان أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (وكالة الأنباء الرسمية) أمس الأحد، "أثناء تنفيذ دورية للجيش، مهمة حفظ أمن في منطقة (القصر - الهرمل) عند الحدود اللبنانية - السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري، النار على الدورية؛ فردّ عناصرها على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين بجروح طفيفة، ونُقل إلى احدى المستشفيات للعلاج".

وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع اتخذت تدابير أمنية مشددة.