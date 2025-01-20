ads
الإثنين 20 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة جندي لبناني جراء إطلاق نار على حدود سوريا

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، إصابة جندي بعد تعرض دورية عسكرية لإطلاق نار من مسلحين مجهولين من الجانب السوري، في منقطة "القصر الهرمل"، شمال البقاع على حدود لبنان مع سوريا.

وذكرت قيادة الجيش، في بيان أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (وكالة الأنباء الرسمية) أمس  الأحد، "أثناء تنفيذ دورية للجيش، مهمة حفظ أمن في منطقة (القصر - الهرمل) عند الحدود اللبنانية - السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري، النار على الدورية؛ فردّ عناصرها على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين بجروح طفيفة، ونُقل إلى احدى المستشفيات للعلاج".

وأشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أن الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع اتخذت تدابير أمنية مشددة.

إصابة جندي لبناني لبنان الجيش اللبناني