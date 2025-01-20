الرهينات الإسرائيليات يعدن إلى تل أبيب بهدايا القسام.. ما المفاجأة داخل الحقيبة؟

قال الإعلام العبري، إن حركة حماس أعطت الرهينات الثلاث المفرج عنهن هدية قبل إطلاق سراحهن.

وعادت كل من رومي جونين، دورون شطنبر خير، وإيميلي ديماري إلى إسرائيل برفقة حقيبة حماس التي احتوت على خريطة لقطاع غزة وصور لهن من أيام الأسر وشهادة بقرار الإفراج قبل نقلهن إلى تل أبيب.

كما أهدت كتائب القسام، الأسيرات الإسرائيليات قلائد مزينة بالعلم الفلسطيني حول أعناقهن.

وحصلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على توقيع أفراد منظمة الصليب الأحمر الدولي، على شهادات استلام الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهم.

من هن الأسيرات المفرج عنهن اليوم؟

رومي جونين: احتجزت حماس الراقصة رومي جونين "24 عامًا، كرهينة عند اقتيادها إلى غزة من مهرجان نوفا الموسيقي في السابع من أكتوبر، واختبأت جونين عدة ساعات برفقة عدد من الأصدقاء قبل أن تصاب برصاصة في اليد.

دورون شطنبر خير: ممرضة بيطرية، تبلغ من العمر 30 سنة، حيث تم اقتيادها من عناصر حماس إلى غزة من منزلها في كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر.

إميلي دماري: تبلغ من العمر 28 عامًا، وهي بريطانية إسرائيلية جرى اقتيادها من منزلها في كيبوتس كفار عزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي أُعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ، صباح الأحد، بعد أكثر من 15 شهرًا من العدوان.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في غزة وإسرائيل إلى اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، على أن تشمل انسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.

كما اشتمل الاتفاق على تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.

ودخلت 330 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة منهم 20 شاحنة وقود، خلال اليوم الأول من الاتفاق، وفقًا لـ "إكسترانيوز".