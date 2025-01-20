محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حريقًا في ثلاجة بالقناطر الخيرية

توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية لموقع حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

رافقه خلالها اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية والعميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، والمهندسة فاتن إبراهيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.

كانت قد تلقت غرفة عمليات المحافظة في تمام الساعة الحاديه عشر مساء الأحد إخطارا يفيد بوجود حريق في إحدى ثلاجات حفظ الخضار والفاكهة بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

وجرى الدفع بـ 15 سيارة إطفاء من الحماية المدينة وأربع سيارات من المنطقة الجغرافية ولا يوجد أي إصابات بشرية.

حريق ثلاجات القناطر

IMG-20250120-WA0014

IMG-20250120-WA0015

IMG-20250120-WA0011

IMG-20250120-WA0016

IMG-20250120-WA0013

IMG-20250120-WA0012

IMG-20250120-WA0009

IMG-20250120-WA0008

IMG-20250120-WA0010