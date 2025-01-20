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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 3 فلسطينيين في اعتداء إسرائيلي قرب عزون

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب ثلاثة فلسطينيين، مساء أمس الأحد، جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهم، عند مدخل بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات جراء الاعتداء عليهم من قوات الاحتلال، عند البوابة المقامة على مدخل عزون، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عزون في وقت سابق من مساء اليوم، وداهمت محلات تجارية واحتجزت عددا من الشبان وحققت معهم ميدانيا، كما أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلية