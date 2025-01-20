الجمعة.. ندوة لمناقشة كتاب "إحياء الحب" بجزويت الإسكندرية

يُنظم مركز الجزويت الثقافي، يوم الجمعة المقبل، ندوة لمناقشة وتوقيع كتاب "إحياء الحب" للدكتورة شاهندة خليل أخصائي العلاج النفسي، وذلك بمقر المركز شرق الإسكندرية.

تتناول الندوة بالعرض والتحليل الكتاب الذي يعتمد على نظرية عالم النفس الأمريكي جون جوتمان في العلاقات الزوجية وعلم النفس الاجتماعي، ويُعد "إحياء الحب" أول كتاب عن المهارات الحياتية لتحسين العلاقة الزوجية، حيث يقدم رؤى عميقة وأدوات عملية لبناء علاقة زوجية مستدامة.

يناقش الكتاب الاضطرابات النفسية وصدمات الطفولة، التي تؤثر على العلاقة مع شريك الحياة، وتأثير الغضب والقلق على الحياة الزوجية.

ويجمع الكتاب بين الدراسات المتعمقة والتجارب العملية مع عدد من الأزواج في الوطن العربي، ويوفر نصائح ملائمة للتطبيق بسهولة ويسر.

يشارك في الندوة دكتور أحمد عبد الكريم استشاري ومدرس الطب النفسي بجامعة الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام 1953، ويهدف المركز إلى تعزيز النشاط الثقافي والتعليمي في الإسكندرية، من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والدورات التدريبية، وبرامج التبادل الثقافي، ودعم الفنون والآداب، لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.