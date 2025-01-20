اندلاع حريق داخل ثلاجات حفظ مواد غذائية بالقناطر الخيرية

نشب منذ قليل، حريق هائل داخل ثلاجات لحفظ المواد الغذائية، بقرية أجهور الصغرى، التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 10 سيارات للسيطرة على الحريق ومنع امتداه للمناطق المجاورة.

تولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب في ثلاجات بقرية أجهور الصغرى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، جاري تكثيف الجهود للسيطرة على الحريق وتولت الجهات المعنية التحقيق.