مطرب شعبي يتهم طفلين باستدراج نجله والتعدي عليه جنسيا في الدقهلية

حرر مطرب شعبي محضرا بقسم شرطة ميت غمر اتهم فيه طفلين بالصف الثاني الإعدادي باستدراج نجله القاصر 10سنوات، والتعدي عليه جنسيا داخل مخزن بخور خاص بوالده.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر، من "عبدالحميد.ح.ع"، 36 عامان مطرب شعبي ومقيم بندر ميت غمر وبرفقته نجله "ي"، بالصف الرابع الابتدائي بقيام كلا من "محمد.أ.م.ع"، 14 عامان طالب بالصف الثاني الاعدادي، و"محمد.أ.ش"،14 عاما، طالب بالصف الثاني الاعدادي ويقيمان بندر ميت غمر باستدراج نجله والتعدي عليه جنسيا داخل مخزن بخور خاص بوالده.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمان القاصر وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 180 لسنة 2025 إداري قسم شرطة ميت غمر واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.