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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. غزل المحلة يتعاقد مع مدافع منتخب فلسطين

موسى فراوي لاعب غزل
موسى فراوي لاعب غزل المحلة الجديد
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أعلن نادي غزل المحلة، مساء اليوم الأحد، تعاقده رسميًا مع موسى فراوي، مدافع منتخب فلسطين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تعاقد غزل المحلة مع موسى فراوي مدافع البنك الأهلي والمنتخب الفلسطيني؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

غزل المحلة يضم موسى فراوي مدافع البنك الأهلي ومنتخب فلسطين

أنهى غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب الفلسطيني موسى فراوي في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، ووائل شكر، نائب المدير التنفيذي للنادي.

ويأتي تعاقد غزل المحلة مع موسى فراوي بناء على طلب شوقي غريب، المدير الفني لفريق زعيم الفلاحين الأول.

كان غزل المحلة ضم عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية الشراء.

كما نجح غزل المحلة في ضم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي على سبيل الإعارة أيضًا، ولكن لمدة موسم واحد في أولى صفقات زعيم الفلاحين الشتوية هذا الموسم.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات خلال الموسم الجاري 2024-2025.

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