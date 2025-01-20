إصابة خفير نظامي بجروح إثر حادث في مدينة السنبلاوين بالدقهلية

أصيب خفير نظامي بجروح متهتكة إثر اصطدام بوكس شرطه به حال سيره بطريق المعاهد بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية وجرى نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من إدارة مستشفى السنبلاوين العام بوصول خفير نظامي مصاب بجرح متهتك بالأذن اليسرى "ادعاء حادث تصادم".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث وبالفحص تبين إصابة "عصام عبد الباسط حسين، 42 عاما خفير ومصاب بجرح متهتك بالأذن اليسرى".

وبسؤال المصاب أكد أنه أثناء سيره بطريق المعاهده ببندر السنبلاوين اصطدم به بوكس شرطة حال سيره مما تسبب في إصابته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.