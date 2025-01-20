إنتر ميلان يتغلب على إمبولي بثلاثية

حقق إنتر ميلان فوزًا مهمًا على إمبولي بنتيجة 3-1 في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث جاء الحسم في الشوط الثاني بعد أداء قوي من النيراتزوري.

رغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، بدأ إنتر ميلان الشوط الثاني بقوة، حيث افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة 55 بعد تمريرة حاسمة من نيكولو باريلا.

وواصل الفريق تقدمه عندما أضاف دينزل دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة 79 بتمريرة مميزة من كريستجان أسلاني.

إمبولي حاول العودة في اللقاء ونجح في تقليص الفارق عن طريق سيباستيانو إسبوزيتو في الدقيقة 83 بعد تمريرة من ليام هندرسون، لكن إنتر ميلان أكد تفوقه عندما سجل ماركوس تورام الهدف الثالث في الدقيقة 89 بعد تمريرة من ماركو أرناوتوفيتش.

بهذا الفوز، يواصل إنتر ميلان التقدم في المنافسة على صدارة الدوري، بينما يعاني إمبولي من صعوبة تحقيق النتائج الإيجابية.