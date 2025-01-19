مظلومة أم متهمة؟.. حكاية ضرب طالبة التجمع في مدرسة دولية

تصدرت واقعة الاعتداء على الطالبة «كرمة أحمد» البالغة من العمر 13 عامًا، داخل مدرسة دولية في منطقة التجمع الخامس، من قبل 3 طالبات، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب تداول مقطع فيديو رصد الواقعة وقيام الطالبات بضرب المجني عليها، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث تكشفت عنها العديد من المفاجآت، انتهت بالقبض عليهن وتحويلهن إلي النيابة العامة.

قصة طالبة التجمع

قصة طالبة التجمع بدأت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المدارس فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية، ثم ضربتها بقوة على رأسها ووجها حتى سالت الدماء منها.

عقب انتشار مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة، تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من أسرة الطالبة، والتي أفادت بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طالبة التجمع ضحية الضرب داخل المدرسة

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة بواقعة مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، أن السبب خلاف على المرور بممر المدرسة.

وأضافت التحريات، أن الطالبة المجني عليها كانت تسير بالأمام وخلفها طالبة أخرى وطلبت الأخيرة من الأولى الإسراع بالمشي وفتح الطريق، ونشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استعانت فيها الطالبة الثانية بشقيقتها وتعدوا على الأولى بالضرب المبرح.



وبالعرض علي النيابة العامة ، أمرت باستدعاء أسرة المجني عليها ومسؤولًا إداريًا بالمدرسة لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على مقطع فيديو متداول يُظهر واقعة التعدي على الطالبة.

وطالبت النيابة العامة بتقديم كافة الأدلة المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك تفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة وحولها، لتحديد المسؤولين عن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



أقوال طالبة التجمع المتهمة

بدورها استمعت جهات التحقيق لأقوال إحدى الطالبات المتهمة في الواقعة، والتي روت تفاصيل الواقعة قائله:" اللي صور الفيديو التقط نهاية الشجار وعقب تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أنا المجرمة دون الوقوع على حقيقة الأمر وبقيت مطاردة من كل الناس عبر الإنترنت، أو الحياة العادية وتحولت حياتنا لجحيم، بل إن الأمر امتد إلى عائلتي التي أصبحت محبوسة ونالها حد كبير من الإيذاء النفسي، مستطردة: " عمي مات بجلطة بسببي، وأنا عايزة أموت نفسي، مستقبلي ضاع وكان فاضلي شهرين وأتخرج".



وتابعت:" المجني عليها، ليست ضحية، بل قامت بالتعدي عليا بالضرب مثل ضربتها لكنها ضربتني من الأول، ما أسفر عن إصابتي بـ ارتجاج في المخ وكدمات في وشي وشعري، كل ده بسببها، وسبب الواقعة أنها قامت بالتحرش بأختي ومسكتها من حتة حساسة وما صدر مني كان دفاعا عن أختي الصغيرة".



إخلاء سبيل 3 فتيات بتهمة التعدي على الطالبة كرما أحمد داخل مدرسة بالتجمع

عقب الانتهاء من سماع أقوال المتهمات الثلاثة، أمرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل 3 فتيات لتعديهن على الطالبة كرما أحمد داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، بضمان مالي على ذمة التحقيقات.



وزير التعليم يقرر وضع مدرسة كابيتال الدولية تحت الإشراف المالى والإدارى

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة كابيتال الدولية بالقاهرة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وجه الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية.



أولا: وضع مدرسة كابيتال الدولية تحت الإشراف المالي والإداري.

ثانيا: فصل الطالبات اللاتى اعتدين على طالبة التجميع فصلًا نهائيًا وحرمانهن من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.

رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.