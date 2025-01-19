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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اختتام ملتقى "شارع الفنانين" وتوزيع جوائز مسابقة "تواصل الشعوب" للفن التشكيلي

جانب من حفل الختام
جانب من حفل الختام
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اختتمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة فعاليات "ملتقى شارع الفنانين" الذي أقيم تحت شعار "تواصل الشعوب"، بمشاركة واسعة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم.

 

 وشهد حفل الختام توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الفجيرة للفن التشكيلي، بالإضافة إلى تقديم جوائز تكريمية لجميع المتسابقين المشاركين في الملتقى، تقديراً لإبداعاتهم التي عكست روح التنوع الثقافي والتواصل الإنساني.  

ونالت اللوحات المشاركة إعجاب الجمهور، حيث أظهرت تنوعاً رائعاً في الأساليب الفنية والتجارب الإبداعية التي عكست موضوع المسابقة بشكل لافت.  

وخلال الحفل، ألقى سعادة  علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، كلمة أشاد فيها بأهمية الفن كوسيلة للتقريب بين الشعوب وترسيخ قيم السلام والجمال. كما أكد أن ملتقى شارع الفنانين يعد منصة فريدة تجمع الفنانين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التواصل الثقافي والإنساني.  

ووجه الحفيتي شكره إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية، على دعمه الكبير للملتقى والمسابقة، مشيداً برؤيته الثاقبة لتعزيز دور الفن في بناء جسور التفاهم بين الشعوب.  

واختُتم الحفل بتكريم الفائزين والمشاركين، وسط أجواء احتفالية أشادت بجماليات الفن ودوره في تعزيز القيم الإنسانية النبيلة.

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