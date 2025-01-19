2481 مواطنًا استفادوا من خدمات القوافل العلاجية في الشهداء وأشمون

قدمت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة في المنوفية، خدماتها الطبية لـ2481 مواطناً في قريتي عمروس بمركز الشهداء وساقية المنقدي بمركز أشمون، ضمن جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المحافظة.

وأقيمت القافلتان على مدار أربعة أيام، الأولى بقرية عمروس يومي 15 و16 يناير، والثانية بقرية ساقية المنقدي يومي 18 و19 يناير، حيث شملت الخدمات إجراء 387 فحصاً معملياً، و48 أشعة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ405 حالات، وتحويل 14 حالة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وشهدت القوافل تنظيم ندوات تثقيفية للمواطنين لزيادة الوعي الصحي وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض، في إطار جهود مديرية الصحة لتعزيز الخدمات الطبية المتكاملة بالمحافظة.

وأكدت مديرية الصحة بالمنوفية استمرار تنظيم القوافل العلاجية في مختلف القرى والمناطق لتلبية احتياجات المواطنين والوصول بالخدمات الصحية إلى كافة فئات المجتمع.