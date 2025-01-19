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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزير الثقافة يتفقد قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56

للوقوف على الاستعدادات النهائية قبيل افتتاحه

وزير الثقافة يتفقد
وزير الثقافة يتفقد معرض الكتاب
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في إطار الاستعدادات المكثفة لإطلاق الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، قام الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، بجولة تفقدية داخل قاعات وأجنحة المعرض بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس. جاءت الجولة للوقوف على التجهيزات النهائية والتحضيرات الفنية واللوجستية قبيل افتتاح المعرض يوم الخميس 23 يناير 2025، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال جولته، أكد وزير الثقافة على أهمية ضمان جاهزية القاعات والأجنحة لتوفير تجربة مميزة للزوار والمشاركين، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاح الحدث بما يليق بمكانة مصر الثقافية الرائدة. كما وجّه بالالتزام بتطبيق أعلى معايير التنظيم وتقديم الدعم اللازم للفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المعرض على المستويين الثقافي والمجتمعي.

وأشار الدكتور أحمد فؤاد هَنو إلى أن الاستعدادات تسير وفق الخطة الموضوعة، معربًا عن ثقته في أن يشهد المعرض إقبالاً كبيرًا من مختلف فئات المجتمع المصري والجاليات العربية والأجنبية، وأكد أن المعرض يُعد نافذة ثقافية مهمة لعرض أحدث الإصدارات في مختلف المجالات، ودوره المحوري في تعزيز المشهد الثقافي المصري والعربي على الساحة الدولية، بالإضافة إلى إثراء حركة القراءة وتشجيعها في الوطن العربي.

يُذكر أن الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ستنطلق فعالياتها في الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025، بمشاركة واسعة من دور نشر محلية ودولية، إلى جانب برنامج غني ومتنوع من الفعاليات الثقافية والفنية.

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