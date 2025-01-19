التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أوساسونا ورايو فاييكانو

انتهت مباراة أوساسونا ورايو فاييكانو بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني، في لقاء شهد تنافسًا قويًا من الفريقين.

افتتح رايو فاييكانو التسجيل مبكرًا في الدقيقة 19 عن طريق سيرجيو كامييو بعد تمريرة حاسمة من أندريه راتيو، لينهي الفريق الضيف الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، عاد أوساسونا بقوة وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 59 عن طريق راؤول غارسيا، مستفيدًا من تمريرة روبن غارسيا.

حاول كلا الفريقين تسجيل هدف الفوز في الدقائق المتبقية، لكن اللقاء انتهى بتقاسم النقاط، ليحصل كل فريق على نقطة تعزز موقعه في جدول الترتيب.