الأقصر تواصل جهودها لاستعادة أراضي الدولة وتزيل 941 حالة متنوعة.. صور

تبذل محافظة الأقصر، جهودًا كبيرة في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وملف التقنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.

إزالة التعديات

وفي إطار جهود المحافظة في هذا السياق، اختتمت محافظة الأقصر، فعاليات الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، التي أشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية بملف تقنين أراضى الدولة، حيث أسفرت حملات الموجة 24 عن إزالة 941 حالة تعدي، وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات

صرح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لـ"البوابة نيوز" أن جميع مراكز المحافظة السبعة، شاركت في الموجة 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتي استمرت في الفترة من 12 أكتوبر الماضي واستمرت حتى نهاية عام 2024، لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، إلى جانب إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضى الدولة بالمحافظة.

وأوضح محافظ الأقصر، أن تنفيذ الموجة 24 تم على 3 مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 12 أكتوبر 2024 وحتى 1 نوفمبر 2024، تلاها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر 2024، واختتمت بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024، موضحًا أنه تم التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية، مع الالتزام بجدول زمني تم إعداده ليغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية المعنية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

إزالة 515 حالة تعد ضمن حملات المرحلة الأولى

اعتمدت المرحلة الأولى من هذه الموجة، على إزالة الحالات التي تم رفضها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدى البسيطة والمتوسطة على أراضى الوحدات المحلية وجهات الولاية، حيث تم إزالة 515 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، وتضمنت الحالات (297 حالة تعد على مساحة 198773 متر من أراضي أملاك الدولة + 186 حالة على مساحة 7939 فدان و16 سهم و11 قيراط أرض زراعية خاصة بالإضافة إلى 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 6825 متر مربع).

إزالة 248 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة واسترداد 225 قطعة أرض بالمرحلة الثانية

وفي المرحلة الثانية، تم إزالة 248 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واسترداد 225 قطعة أرض عبارة عن (149 حالة تعد على مساحة 69685 متر من أراضي أملاك الدولة + 76 حالة على مساحة 1510 فدان و19 سهم و11 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 3063 متر مربع.

إزالة 178 حالة تعد بالمرحلة الثالثة

أما حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، عبارة عن ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 متر من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدان و 6 سهم و 3 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 متر مربع.

عبد المطلب عمارة: هذه الأراضي حق أصيل للشعب والأجيال القادمة

وأكد محافظ الأقصر، أنه وجه بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، مشيرًا إلى أنّ حملات الإزالات كانت مُكثفة ومُتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق محافظة الأقصر في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون، والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال المقبلة.

محافظ الأقصر

كما شدد محافظ الأقصر، على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى بكل حسم للتعديات، وذلك من خلال المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكان محافظ الأقصر، قد أصدر تعليماته إلى رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين، بفتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتثنى لهم دفع أذون السداد رسوم "فحص أو معاينة أو كلاهما" طوال أيام الأسبوع، حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين على ان يقوم المواطنين باستلام إذن السداد من منظومة التقنين بديوان عام المحافظة، ويعود المواطن بتسليم أصل إيصال البنك لمنظومة التقنين وصوره منه لمجلس المدينة التابع له لإتمام اجراءات التقنين، وبعد غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين، ويتم استرداد هذه الأراضي وإدراجها ضمن الأراضى المستردة على المنظومة.

محافظ الأقصر يتابع مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة بشكل دوري

وعلى الصعيد الإداري، دأب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على عقد اجتماعات أسبوعية متتالية، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، كما ناقش ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة، لمتابعة سير عمل اللجان والإطلاع على ما يتم إنجازه من الأعمال بالمنظومة، من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد المحافظ، خلال تلك الاجتماعات، على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، محذرًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة، وأنه سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.

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