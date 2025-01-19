منتخب مصر لكرة اليد يتأهل للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كرواتيا.. صور

تأهل منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، إلى الدور الرئيسي لبطولة كاس العالم بعد ، على نظيره كرواتيا بنتيجة 28/24في المواجهة التى جمعت المنتخبين علي صالة زغرب بختام دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج .

ونجح"باستور" في مواصلة سلسة الانتصارات والنتائج الثقيلة بعدما فاز فى أول مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25، قبل أن يهزم البحرين الجمعة بنتيجة 35-24، فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان.

واختتم اليوم بالفوز علي كرواتيا ليتصدر الكوماندوز المجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز في المباريات الثلاثة



ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

وتضم قائمة منتخب مصر أمام كرواتيا

حراس المرمى

كريم هنداوي (الزمالك)

محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

أحمد خيري (الأهلي)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

سيف هاني فوكس (الأهلي)



ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة

إبراهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

ياسر سيف (الأهلي).