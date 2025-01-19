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الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قرار جمهوري بتعيين الدكتور عيسوي قاسم محمود رزق عميدا لزراعة طنطا

الدكتور عيسوي قاسم
الدكتور عيسوي قاسم رزق عميد زراعة طنطا
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عيسوي قاسم محمود رزق، عميدًا لكلية الزارعة في جامعة طنطا.

جدير بالذكر أن الدكتور عيسوي قاسم حصل على البكالوريوس في الأراضي والمياه من جامعة الاسكندرية عام 1993، والماجستير في الأراضي والمياه من جامعة الاسكندرية) - عام 1997، والدكتوراه في كيمياء أراضي من جامعة الاسكندرية عام 2003.

عُين مدرسا مساعد عام 1999، ومدرس عام 2003، وأستاذ مساعد عام 2009، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ فى 2014، وشغل منصب رئيس قسم الأراضى والمياه عام 2009، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عام 2015.

جامعة طنطا شئون التعليم والطلاب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وكيل الكلية