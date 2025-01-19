الأنبا توما حبيب يترأس قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة سيدة الانتقال بجرجا

ترأس الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة سيدة الإنتقال بجرجا، شاركه الصلاة الأب يوحنا زكريا راعي الكنيسة، والأب بطرس طانيوس.

وفى عظته تأمل الأب المطران في الأعياد التي احتفلنا بها قائلاً: يتسأل البعض لماذا دُعي عيد عماد المخلص بعيد الظهور وليس عيد الميلاد: لأن المسيح قد ظهر للجميع في عماده وليس في ميلاده. فحتى ذلك اليوم الذي تعمد فيه المسيح قليلون كانوا يعرفونه، وكثيرون كانوا يجهلون وجوده ومن هو. وهذا ما عبر عنه يوحنا المعمدان " يوجد بينكم شخص لا تعرفونه" (يو ١/ ٢٦).

وإستكمل : لا تتعجب من جهل الكثيرين للمسيح. فيوحنا السابق نفسه كان يجهل حقيقة المسيح، "أنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء هو قال لي أن الذي ينزل ويستقر عليه هو الذي يعمد بالروح القدس" (يو ١/ ٣٣).

وختاماً قدم التهنئة للجميع متمنياً لهم عاماً مباركاً مملوء بالرجاء الذي لا يخيب أبداً .