وزير البترول: ارتفاع حجم مبيعات الشركة من بنزين 95 بنسبة 31%

ترأس المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة لشركة التعاون للبترول لمناقشة و إعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026 بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و قيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس نقابة العاملين بالبترول .

واكد الوزير أهمية الدور الذى تقوم به الشركات الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية في تلبية احتياجات المستهلكين بالسوق المحلى في جميع أنحاء الجمهورية من الوقود والزيوت بكفاءة عالية ، مؤكدا كذلك أهمية التركيز على وضع وتنفيذ خطط طموحة لزيادة المبيعات وتعظيم الربحية من نشاط التوزيع و محطات الخدمة

وشدد الوزير على ضرورة التركيز على تطبيق آليات الحوكمة على منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية. و تعزيز الرقابة الصارمة عليها لضمان عدم تسريبها أو تداولها بطرق غير مشروعة، مما يساهم في حماية مقدرات الشعب المصرى من المنتجات البترولية والدعم الكبير الموجه لها من الدولة .

ووجه الوزير الشكر للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على التعاون والتكامل لدعم توسيع شبكة محطات الشركة في المحاور والطرق الجديدة .

و من جانبه اكد الفريق مهندس كامل الوزير أن شركة التعاون للبترول من الشركات الوطنية العريقة ذات الريادة في مجالها و التي نتطلع الى ازدهارها و تميز محطاتها في خدمة المواطن المصرى ، مؤكداً أن وزارة النقل حرصت على سرعة التعاون مع وزارة البترول والشركة في هذا الصدد سعياً لتحقيق نتائج سريعة على ارض الواقع تنعكس ايجاباً على الشركة و خدماتها المقدمة للمواطنين .

استعرض المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول أنشطتها الرئيسية موضحاً أن اجمالى عدد محطات الشركة لخدمة وتموين السيارات بالوقود يبلغ 1246 محطة على مستوى الجمهورية ، وجار الإنتهاء من إضافة 25 محطة جديدة الى شبكة محطات الشركة بدأ تشغيل اغلبها على مدار الشهور الست الماضية ، علاوة على انشاء 8 محطات جديدة لتدخل الخدمة خلال العام المالى 2025-2026 والذى سيشهد ايضاً البدء في انشاء 16 محطة أخرى ، لافتاً الى التوسع في انشاء محطات في مواقع مميزة بالمدن الجديدة والطرق الرئيسية ومنها طريق الضبعة وطريق بنى سويف والماظة وجامعة حلوان ، كما تستهدف التواجد في أكثر من موقع بالعاصمة الإدارية ، حيث ينعكس التواجد في المواقع المتميزة إيجاباً علي عائدات الشركة ومبيعاتها من المنتجات البترولية عالية الجودة والزيوت ، كما تم تطوير 12 محطة خلال الشهور الستة الماضية .



و اشار الى ارتفاع حجم مبيعات الشركة من بنزين 95 بنسبة 31٪ وبنزين 92 بنسبة 12%خلال الفترة يوليو ـ ديسمبر2024 مقارنة بالفترة نفسها عام 2023 ، مما يعكس زيادة حصة الشركة في سوق توزيع المنتجات البترولية .



وفي مجال تسويق زيوت المحركات اوضح ان التعاون للبترول تستحوذ علي 16.5٪ من حصة السوق ، وأنها بصدد الاتجاه الي إحداث نقلة في نوعية الزيوت التي تقوم تسويقها .

و اشار الى التعاقد مع عدد من السلاسل التجارية الكبري والهايبر ماركت لتوزيع منتجات العناية بالمنزل والمنظفات لشركة التعاون للبترول للإنتشار بالمنتج مشيرا إلى تعظيم الربحية بشكل كبيرمن منتج التنر وزيوت رش الأشجار .

كما استعرض جهود تطوير مستودعات الشحن والتداول التابعة للشركة وتركيب أنظمة التحكم مثل نظام القياس الالي RTG و نظام عدادات القياس ، كما لفت الي أهمية ما تمتلكه الشركة من أنظمة ATG للقياس الالي في محطات البيع للمنتج النهائي و نظام Gps لتتبع أسطول سيارات النقل من أجل الرقابة علي عملية التداول والتوزيع .



شارك في اعمال الجمعية المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والمهندس إيهاب رجائى وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة لنقل و توزيع المنتجات البترولية و الاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات و المحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية و المحاسب محمد راغب وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين للبترول .