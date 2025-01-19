إخلاء سبيل 3 فتيات بتهمة التعدي على الطالبة كرما أحمد داخل مدرسة بالتجمع

أمرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل 3 فتيات لتعديهن على الطالبة كرما أحمد داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، بضمان مالي على ذمة التحقيقات.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال إحدى الطالبات المتهمة في الواقعة، والتي روت تفاصيل الواقعة قائله:" اللي صور الفيديو التقط نهاية الشجار وعقب تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أنا المجرمة دون الوقوع على حقيقة الأمر، وبقيت مطاردة من كل الناس عبر الانترنت، أو الحياة العادية، وتحولت حياتنا لجحيم، بل إن الأمر امتد إلى عائلتي التي أصبحت محبوسة ونالها حد كبير من الايذاء النفسي، مستطردة :" عمي مات بجلطة بسببي، وأنا عايزة أموت نفسي، مستقبلي ضاع وكان فاضلي شهرين وأتخرج".

وتابعت:" المجني عليها، ليست ضحية، بل قامت بالتعدي عليا بالضرب مثل ضربتها لكنها ضربتني من الاول، ما أسفر عن إصابتي بـ ارتجاج في المخ وكدمات في وشي وشعري، كل ده بسببها، وسبب الواقعة أنها قامت بالتحرش بأختي ومسكتها من حتة حساسة وما صدر مني كان دفاعا عن أختي الصغيرة".

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة بواقعة مشاجرة بين طالبات داخل مدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس، أن السبب خلاف على المرور بممر المدرسة.

وأضافت التحريات، أن الطالبة المجني عليها كانت تسير بالأمام وخلفها طالبة أخرى وطلبت الأخيرة من الأولى الإسراع بالمشي وفتح الطريق، ونشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استعانت فيها الطالبة الثانية بشقيقتها وتعدوا على الأولى بالضرب المبرح.

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من أسرة الطالبة، والتي أفادت بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المدارس فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية، ثم ضربتها بقوة على رأسها ووجها حتى سالت الدماء منها.